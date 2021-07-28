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США і РФ не друзі, а опоненти – Кремль

Середа, 28 липня 2021, 15:24

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що США залишаються партнерами, а опонентами Росії.

Джерело: російське видання ТАСС

Пряма мова: "Навряд чи (США - ред.) можна назвати зараз партнерами. Швидше, це наші опоненти. Поки ніяких партнерських програм і відносин немає, на превеликий жаль".

Деталі: Пєсков заявив, що президент РФ Володимир Путін "неодноразово демонстрував політичну волю на нормалізацію відносин" США і РФ.

За його словами, втішним залишається факт, що РФ і США "від пікірування перейшли до переговорів, які супроводжуються подальшим пікіруванням".

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Теми: СШАРосіяПутінБайденміжнародні відносини


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