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США і РФ не друзі, а опоненти – Кремль

Середа, 28 липня 2021, 15:24
США і РФ не друзі, а опоненти – Кремль

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що США залишаються партнерами, а опонентами Росії.

Джерело: російське видання ТАСС

Пряма мова: "Навряд чи (США - ред.) можна назвати зараз партнерами. Швидше, це наші опоненти. Поки ніяких партнерських програм і відносин немає, на превеликий жаль".

Деталі: Пєсков заявив, що президент РФ Володимир Путін "неодноразово демонстрував політичну волю на нормалізацію відносин" США і РФ.

За його словами, втішним залишається факт, що РФ і США "від пікірування перейшли до переговорів, які супроводжуються подальшим пікіруванням".

Нагадаємо:

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"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіяПутінБайденміжнародні відносини
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