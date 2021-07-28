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США и РФ не друзья, а оппоненты – Кремль

Среда, 28 июля 2021, 15:24

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США остаются не партнерами, а оппонентами России.

Источник: российское издание ТАСС

Прямая речь: "Вряд ли (США - ред.) можно назвать сейчас партнерами. Скорее, это наши оппоненты. Пока никаких партнерских программ и отношений нет, к нашему сожалению".

Детали: Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин "неоднократно демонстрировал политическую волю на нормализацию отношений" США и РФ.

По его словам, отрадным остается факт, что РФ и США "от пикирования перешли к переговорам, которые сопровождаются дальнейшим пикированием".

Напомним: 

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Темы: СШАРосcияПутинБайденмеждународные отношения
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