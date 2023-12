Путін має ядерну зброю, нафту й більше нічого – Байден

Президент США Джо Байден у зверненні до американських розвідників повідомив, що його російський колега Володимир Путін небезпечний тим, що у нього є "ядерна зброя, нафта й нічого більше".

Джерело: Bloomberg з посиланням на виступ Байдена, CBS News

Пряма мова Байдена: "Президент Володимир Путін знає, що ви (розвідники – ред.) кращі, ніж його команда, і його це страшенно хвилює....

У Путіна є реальна проблема, оскільки він керує економікою, у якій є ядерна зброя і нафтові свердловини, а більше нічого.

Він знає, що знаходиться в неприємному становищі, і це, на мій погляд, робить його ще більш небезпечним".

Деталі: Байден також повідомив, що Росія намагається втручатися в хід проміжних американських виборів, які пройдуть в 2022 році за допомогою дезінформації.

Biden says in address to intelligence community that Vladimir Putin "has a real problem. He's sitting on top of an economy that has nuclear weapons and oil wells and nothing else. Nothing else."



"He knows he's in real trouble — which makes him even more dangerous, in my view." pic.twitter.com/3q29KsyYhc