Мін'юст розраховує на перемогу України у великій справі проти РФ щодо Донбасу

Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), заступник міністра юстиції Іван Ліщина вважає, що Україна та Нідерланди виграють справу про відповідальність Росії за порушення прав людини на Донбасі.

Про це Ліщина заявив у інтерв’ю "Європейській правді".

Як відомо, Європейський суд з прав людини в листопаді планує провести слухання у справі, утвореній об’єднанням кількох українських скарг проти РФ за низкою епізодів події на Донбасі, а також скарги нідерландського уряду, який доводить відповідальність РФ за збиття пасажирського авіалайнера рейсу MH17.

Іван Ліщина вважає, що шанси України на перемогу є високими. "Я дуже на це сподіваюся. Ми зібрали достатню доказову базу", - пояснює юрист, який курував підготовку доказів з українського боку.

Юрист наголошує, що головним викликом є юридичне доведення того, що саме РФ контролює окупований Донбас, і саме це рішення буде головною перемогою української сторони. "Принциповий момент у цій справі – ефективний контроль РФ на цій території. А якщо ми проходимо цей фільтр у Європейському суді з прав людини – то все інше більш-менш легко... Ми звісно доводимо також наявність порушень прав людини. Але вони (росіяни) це роблять настільки нахабно і відверто, що доводити там не дуже важко", - пояснює він.

Задачею-максимум української сторони Ліщина називає визнання того, що "з моменту проведення псефдореферендуму (на частині Донеччини та Луганщини, яка вийшла з-під контролю центральної влади) та територія, на якій цей "референдум" проводився, була під контролем РФ". Втім, представник Мін'юсту визнає, що частина населених пунктів часом поверталася під контроль Києва, тому Україна доводить у Страсбурзі також складнішу схему втрати Києвом контролю над ОРДЛО.

Нагадаємо, в січні 2021 року ЄСПЛ задовільнив аналогічну скаргу України щодо Криму та юридично визнав, що Росія отримала повний контроль над півостровом наприкінці лютого 2014 року. Детальніше про це у статті Перша кримська перемога: що означає рішення ЄСПЛ про початок російської окупації.

Повне інтерв’ю Ліщини дивіться на youtube-каналі ЄвроПравди: Свідки та докази: як Україна доводить вину РФ у подіях на Донбасі.