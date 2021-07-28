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Минюст рассчитывает на победу Украины в большом деле против РФ по Донбассу

Среда, 28 июля 2021, 20:13
фото: ЕП

Уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), заместитель министра юстиции Иван Лищина считает, что Украина и Нидерланды выиграют дело об ответственности России за нарушения прав человека на Донбассе.

Об этом Лищина заявил в интервью "Европейской правде".

Как известно, Европейский суд по правам человека в ноябре планирует провести слушания по делу, образованномуобъединением нескольких украинских жалоб против РФ по ряду эпизодов событий на Донбассе, а также жалобы нидерландского правительства, которое доказывает ответственность РФ за сбивание пассажирского авиалайнера рейса MH17.

Иван Лищина считает, что шансы Украины на победу высоки. "Я очень на это надеюсь. Мы собрали достаточную доказательную базу", - объясняет юрист, курировавший подготовку доказательств с украинской стороны.

Юрист отмечает, что главным вызовом является юридическое доказательство того, что именно РФ контролирует оккупированный Донбасс, и именно это решение будет главной победой украинской стороны. "Принципиальный момент в этом деле - эффективный контроль РФ на этой территории. А если мы проходим этот фильтр в Европейском суде по правам человека - то все остальное более или менее легко ... Мы конечно доказываем также наличие нарушений прав человека. Но они (россияне ) это делают столь нагло и откровенно, что доказывать там не очень трудно", - объясняет он.

Задачей-максимум украинской стороны Лищина называет признание того, что "с момента проведения псефдореферендума (на части Донецкой и Луганской областей, которая вышла из-под контроля центральной власти) та территория, на которой этот "референдум" проводился, была под контролем РФ". Впрочем, представитель Минюста признает, что часть населенных пунктов время от времени возвращалась под контроль Киева, поэтому Украина доказывает в Страсбурге также сложную схему потери Киевом контроля над ОРДЛО.

Напомним, в январе 2021 ЕСПЧ удовлетворил аналогичную жалобу Украины по Крыму и юридически признал, что Россия получила полный контроль над полуостровом в конце февраля 2014 года. Подробнее об этом в статье Первая крымская победа: что означает решение ЕСПЧ о начале российской оккупации.

Полное интервью Лищины смотрите на youtube-канале ЕвроПравды: Свидетели и доказательства: как Украина доказывает вину РФ в событиях на Донбассе.

Темы: МинюстЕСПЧУкраинаРосcия
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