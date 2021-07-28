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В авіакатастрофі на Прикарпатті загинули троє хасидів із США

Середа, 28 липня 2021, 20:31

Об'єднана єврейська громада повідомила, що в літаку, який розбився на Прикарпатті, були хасиди – громадяни США.

Джерело: Об'єднана єврейська громада в Telergam

Деталі: Як стало відомо Об'єднаній єврейській громаді України, в авіакатастрофі, крім пілота, також загинули хасиди.

Вони були з групи, яка прибула на відпочинок у цей район.Усі троє – громадяни США.

Передісторія: 28 липня легкомоторний спортивний літак WT-10 Advantic впав на приватний житловий будинок і загорівся.

Пізніше стало відомо, що розбився професійний льотчик та інструктор Ігор Табанюк, разом з ним загинули ще троє іноземців.

Українська правда
Теми: авіакатастрофиІвано-Франківська областьСША


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