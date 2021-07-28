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В авиакатастрофе на Прикарпатье погибли трое хасидов из США

Среда, 28 июля 2021, 20:31
В авиакатастрофе на Прикарпатье погибли трое хасидов из США

Объединённая еврейская община сообщила, что в разбившемся самолёте на Прикарпатье были хасиды граждане США.

Источник: Объединённая еврейская община в Telergam

Детали: Как стало известно Объединённой еврейской общине Украины, в авиакатастрофе, кроме пилота, также погибли хасиды.

Они были из группы, которая прибыла на отдых в этот район. Все трое – граждане США.

Предыстория: 28 июля легкомоторный спортивный самолёт WT-10 Advantic упал на частный жилой дом и загорелся.

Позже стало известно, что разбился профессиональный летчик и инструктор Игорь Табанюк, вместе с ним погибли еще трое иностранцев.

Украинская правда

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Темы: авиакатастрофыИвано-Франковская областьСША
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