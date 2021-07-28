Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В авиакатастрофе на Прикарпатье погибли трое хасидов из США

Среда, 28 июля 2021, 20:31

Объединённая еврейская община сообщила, что в разбившемся самолёте на Прикарпатье были хасиды граждане США.

Источник: Объединённая еврейская община в Telergam

Детали: Как стало известно Объединённой еврейской общине Украины, в авиакатастрофе, кроме пилота, также погибли хасиды.

Они были из группы, которая прибыла на отдых в этот район. Все трое – граждане США.

Предыстория: 28 июля легкомоторный спортивный самолёт WT-10 Advantic упал на частный жилой дом и загорелся.

Позже стало известно, что разбился профессиональный летчик и инструктор Игорь Табанюк, вместе с ним погибли еще трое иностранцев.

Украинская правда
Темы: авиакатастрофыИвано-Франковская областьСША
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украинский пловец Романчук взял "бронзу" на Олимпиаде

фотоУкраина и США уже договорились подписать три документа во время визита Зеленского

Третья доза Pfizer значительно усиливает защиту от "Дельты" – компания

Зеленский сменил начальника Генштаба, командующих ДШВ и ООС

Новости 28 июля: новые правила пересечения границы, падение самолета

фото"Для меня было честью": Байден встретился с Тихановской

Все новости...
авиа
Новости 28 июля: новые правила пересечения границы, падение самолета
В катастрофе самолета на Прикарпатье погиб авиаинструктор и трое иностранцев
На Прикарпатье спортивный самолет упал на дом – четверо погибших
Последние новости
08:02
"Шел к ней 18 лет" – Романчук о олимпийскую медаль
08:00
Главные новости среды и ночи: правила пересечения границы, падение самолета
07:49
Оккупанты обстреляли ряд позиций украинских военных – ООС
07:20
Великобритания отменяет изоляцию для вакцинированных путешественников с ЕС и США
06:25
США, Бразилия и Индонезия обнаружили больше всего больных коронавирусом
05:32
Жителям Нью-Йорка заплатят по $100 за прививку от COVID
04:48
Украинский пловец Романчук взял "бронзу" на Олимпиаде
03:59
В Google будут пускать на работу только вакцинированных сотрудников
02:34
Боевики ограничивают движение наблюдателей ОБСЕ
01:41
В ОРДЛО привезли очередную партию российской вакцины от COVID
Все новости...