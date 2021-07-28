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Зеленский сменил начальника Генштаба, командующих ДШВ и ООС

Среда, 28 июля 2021, 21:45
Зеленский сменил начальника Генштаба, командующих ДШВ и ООС

Президент Владимир Зеленский принял решение о смене начальника Генерального штаба ВСУ, командующего десантно-штурмовых войск ВСУ и командующего объединенных сил. Соответственно, с должностей уволены Сергей Корнийчук, Евгений Мойсюк и Владимир Кравченко.

Источник: Офис президента, указы Зеленского

Детали Сергей Шаптала назначен начальником Генерального штаба ВСУ, Александр Павлюк - командующим ОС.

Зеленский акцентировал внимание командиров на необходимость выполнения задач, направленных на обеспечение модернизации армии и стопроцентной подготовки военнослужащих к защите Украины в условиях современной войны.

Также президент назначил Олега Синайка заместителем главы Службы внешней разведки.

Прямая речь Зеленского: "После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в Министерстве обороны ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития Вооруженных Сил в целом".

Предыстория: 27 июля стало известно, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак уходит с должности — такое решение принял Зеленский. Он переходит на должность первого заместителя секретаря СНБО.

Новым главнокомандующим назначен Валерий Залужный.

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Темы: ЗеленскийуказыВооруженные силыГенштабООС
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