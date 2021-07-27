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Хомчак іде з посади. Призначено нового головнокомандувача – ОП

Вівторок, 27 липня 2021, 18:23
на фото Валерій Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде з посади, на його місці буде Валерій Залужний, командувач оперативного командування "Північ".

Джерело: прессекретар президента Сергій Никифоров під час брифінгу

Пряма мова Никифорова: "З посади йде головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Це рішення президента.

Володимир Зеленський не сумнівається у патріотизмі, вірності присязі, фаховості Хомчака, але президент хоче бачити синергію між Міноборони та ЗСУ. Так ось, синергії, на жаль не бачимо, бачимо, навпаки, конфлікти.

Президент вдячний Русланові Хомчаку за службу, але на місце головнокомандувача призначений Валерій Залужний, командувач оперативного командування "Північ".

Хомчак, відповідно, переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО, а з тієї посади, відповідно, йде чинний перший заступник Михайло Коваль".

Деталі: Указів про ці кадрові зміни станом на час проведення брифінгу не було. Журналісти поцікавились у прессека президента цим фактом. Никифоров відповів, що це "технічний момент", на який можна не зважати. При цьому днями він наголошував, що "говорити про якісь кадрові зміни без указу на сайті президента некоректно".

Зокрема, йдеться про ситуацію, коли у п’ятницю стало відомо, що Зеленський звільнив першого заступника голови СБУ Баранецького. Цю ж інформацію підтвердив Никифоров.

Пізніше в Офісі президента заперечили, що президент звільнив Баранецького. А сам Никифоров сказав, що мав на увазі інше. Мовляв, що в Офісі президента "знають про чутки про звільнення Руслана Баранецького" і "що говорити про чиєсь звільнення без указу на сайті президента некоректно".

26 липня указ про звільнення Баранецького таки з'явився.

Нагадаємо: Відомо, що Хомчак та міністр оборони Андрій Таран конфліктували. 

Раніше в Офісі президента подумували одночасно звільнити з посад Тарана і Хомчака, але ексглава МВС Арсен Аваков був проти. 

Роман Петренко, УП
Теми: ХомчакЗеленськийЗбройні сили


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