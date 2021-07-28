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Довести в суді контроль РФ на Донбасі допоможуть покази полонених та зрадників – Ліщина

Середа, 28 липня 2021, 21:58

У масиві доказів, які Україна передала до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), доводячи російський контроль на Донбасі, є свідчення російських військових.

Про це розповів у інтерв’ю "Європейській правді" уповноважений у справах ЄСПЛ, заступник міністра юстиції Іван Ліщина.

 "Для нас дещо полегшує задачу те, що росіяни кажуть, ніби їхніх військ там нема. Це означає, що якщо ми доводимо наявність хоча б одного солдата, це означає, що війська там є", - пояснив юрист.  Він також розповів про деяких свідків, покази яких Київ вже передав до Страсбурга. Їхні свідчення доводять, що російська версія про відсутність військ РФ на Донбасі є неправдивою.

Один з блоків свідчень пов’язаний з російськими військовими, яких захопили в ході Іловайської операції,  коли українські війська вже відступали, а потім обміняли на українських військових.

"В новинах пройшло повідомлення, що один з них загинув в Україні. Росіяни хотіли показати, що Україна бреше, і записали з ним відеоролик: "Я такий то такий, перебуваю в Ростовській області на навчаннях".  Але наші в цей час вийшли з оточення і вивісили раніше відзняте відео, де він визнає "Да, я такий то такий солдат, я захоплений українською армією". І виходить, що росіяни вже не можуть сказати, що він "був у відпустці", чи "вчора звільнився". Відео доводить інше", - пояснює Ліщина.

Також Київ передав до Страсбурга покази танкістки Світлани Дрюк, яка воювала на боці підконтрольних РФ підрозділів бойовиків, а потім перейшла на українську сторону. "Є свідчення, де вона розповідає, яким чином росіяни зараз контролюють цю територію через своїх військових командирів", - розповів Іван Ліщина.

Також серед доказів – документи ГРУшників, які здійснювали операцію на українській території та були захоплені українською армією тощо.

Повне інтерв’ю Ліщини дивіться на youtube-каналі ЄвроПравди: Свідки та докази: як Україна доводить вину РФ у подіях на Донбасі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасвійнаРосіяЄСПЛ
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