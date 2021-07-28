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Доказать в суде контроль РФ на Донбассе помогут показания пленных и предателей - Лещина

Среда, 28 июля 2021, 21:58

В массиве доказательств, Украины передала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), доказывая российский контроль на Донбассе, есть показания российских военных.

Об этом рассказал в интервью "Европейской правде" уполномоченный по делам ЕСПЧ, заместитель министра юстиции Иван Лищина.

 "Для нас облегчает задачу то, что россияне говорят, мол, их войск там нет. Это означает, что если мы доводим наличие хотя бы одного солдата, это означает, что войска там есть", - пояснил юрист. Он также рассказал о некоторых свидетелях, показания которых Киев уже передал в Страсбург. Их заявления доказывают, что версия об отсутствии войск РФ на Донбассе является неправдивой.

Один из блоков свидетельств связан с российскими военными, которых захватили в ходе Илловайской операции, когда украинские войска уже отступали. Потом этих пленных обменяли на украинских военных.

"В новостях прошло сообщение, что один из них погиб в Украине. Россияне хотели показать, что Украина врет, и записали с ним видеоролик: "Я такой-то такой, нахожусь в Ростовской области на учениях". Но наши в это время вышли из окружения и вывесили ранее отснятое видео, где он признает "Да, я такой-то солдат, меня захватила в плен украинская армия". И получается, что россияне уже не могут сказать, что он "был в отпуске", или "вчера уволился". Видео доказывает другое", - объясняет Лещина.

Также Киев передал в Страсбург показания танкистки Светланы Дубины, которая воевала на стороне подконтрольных РФ подразделений боевиков, а потом перешла на украинскую сторону. "Есть свидетельства, где она рассказывает, каким образом россияне сейчас контролируют эту территорию через своих военных командиров", - рассказал Иван Лещина.

Также среди доказательств - документы ГРУшников, которые участвовали в операции на украинской территории и были захвачены украинской армией, и прочее.

Полное интервью Лищины смотрите на youtube-канале ЕвроПравды: Свидетели и доказательства: как Украина доказывает вину РФ в событиях на Донбассе.

Темы: ДонбассвойнаРосcияЕСПЧ
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