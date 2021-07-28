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Третья доза Pfizer значительно усиливает защиту от "Дельты" – компания

Среда, 28 июля 2021, 22:34

Американская фармкомпания Pfizer сообщила, что третья бустерная доза ее COVID-вакцины в 11 раз увеличивает количество антител в организме человека, а также сильно защищает от "Дельты".

Источник: CNN со ссылкой на заявление компании

Детали: В Pfizer заявляют, что введение третьей дозы вакцины через 6 месяцев после второй, помогает сформировать в 5 раз больше антител среди людей 18-55 лет, и в 11 раз больше среди людей 65-85 лет.

Кроме того, в компании уверяют, что после третьей дозы вакцины вероятность нейтрализации штамма "Дельта" может вырасти до 100 раз, если сравнить со второй дозой.

Напомним: Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что к концу 2021 в Украине привезут 47 млн доз вакцин от коронавируса, 20 млн из них - от компании Pfizer.

Темы: вакцинациякоронавирус
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