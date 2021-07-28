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Україна та США вже домовилися підписати три документи під час візиту Зеленського

Середа, 28 липня 2021, 23:28
Україна та США вже домовилися підписати три документи під час візиту Зеленського

Заступник керівника ОПУ Роман Машовець обговорив з аташе з питань армії та оборони Бріттані Стюарт та представниками посольства США перебіг оборонних реформ в Україні, а також на зустрічі домовилися підписати три документи під час візиту Володимира Зеленського.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Машовець обговорив завершення опрацювання трьох двосторонніх документів щодо оборонного партнерства, проектів у сфері досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці у космічній галузі.

Американська сторона висловила готовність забезпечити підписання вказаних документів у межах візиту Глави Української держави до Вашингтону.

На зустрічі також обговорювали про проведення оборонних реформ в Україні, розмежування повноважень між Міноборони та Генштабом, оптимізації органів військового управління.

Нагадаємо: На сайті Білого дому повідомили, що Байден чекає Зеленського у Вашингтоні 30 серпня.

Українська правда
Теми: УкраїнаСШАЗеленськийреформиЗбройні сили
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