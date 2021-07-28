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Украина и США уже договорились подписать три документа во время визита Зеленского

Среда, 28 июля 2021, 23:28

Заместитель руководителя ОПГ Роман Машовец обсудил с атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт и представителями посольства США ход оборонных реформ в Украине, а также на встрече договорились подписать три документа во время визита Владимира Зеленского.

Источник: Офис президента

Детали: Машовец обсудил завершения обработки трех двусторонних документов по оборонному партнерству, проектов в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки, а также сотрудничеству в космической отрасли.

Американская сторона выразила готовность обеспечить подписание указанных документов в рамках визита Главы Украинского государства в Вашингтон.

На встрече также обсуждали проведение оборонных реформ в Украине, разграничение полномочий между Минобороны и Генштабом, оптимизации органов военного управления.

Предыстория: На сайте Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден ждет украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтоне 30 августа.

Украинская правда
Темы: УкраинаСШАЗеленскийреформыВооруженные силы
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