Байден чекає на Зеленського в Білому домі 30 серпня

На сайті Білого дому повідомили, що президент США Джо Байден чекає українського колегу Володимира Зеленського у Вашингтоні 30 серпня.

Джерело: прессекретар Білого дому Джен Псакі

Дослівно: "Президент Байден з нетерпінням чекає можливості вітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня 2021 року.

Візит підтвердить непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії Росії на Донбасі та у Криму, нашу тісну співпрацю в галузі енергетичної безпеки та нашу підтримку зусиль президента Зеленського у боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях".

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