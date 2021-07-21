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Байден чекає на Зеленського в Білому домі 30 серпня

Середа, 21 липня 2021, 19:56

На сайті Білого дому повідомили, що президент США Джо Байден чекає українського колегу Володимира Зеленського у Вашингтоні 30 серпня.

Джерело: прессекретар Білого дому Джен Псакі

Дослівно: "Президент Байден з нетерпінням чекає можливості вітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня 2021 року.

Візит підтвердить непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії Росії на Донбасі та у Криму, нашу тісну співпрацю в галузі енергетичної безпеки та нашу підтримку зусиль президента Зеленського у боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях".

Нагадаємо:

  • 7 червня Зеленський та Байден поговорили телефоном, обговорювали, серед іншого, візит до Білого дому цього літа.
  • 7 червня видання Axios з посиланням на джерело в адміністрації Байдена повідомило, що Білий дім розглядав можливість запросити Зеленського у Вашингтон для зустрічі з Байденом до його саміту з президентом РФ, але відмовився від цієї ідеї через зміну керівництва "Нафтогазу".
  • Байден провів першу телефонну розмову із Зеленським 2 квітня.

Українська правда


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