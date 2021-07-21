Байден чекає на Зеленського в Білому домі 30 серпня
Середа, 21 липня 2021, 19:56
На сайті Білого дому повідомили, що президент США Джо Байден чекає українського колегу Володимира Зеленського у Вашингтоні 30 серпня.
Джерело: прессекретар Білого дому Джен Псакі
Дослівно: "Президент Байден з нетерпінням чекає можливості вітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня 2021 року.
Візит підтвердить непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії Росії на Донбасі та у Криму, нашу тісну співпрацю в галузі енергетичної безпеки та нашу підтримку зусиль президента Зеленського у боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях".
Нагадаємо:
- 7 червня Зеленський та Байден поговорили телефоном, обговорювали, серед іншого, візит до Білого дому цього літа.
- 7 червня видання Axios з посиланням на джерело в адміністрації Байдена повідомило, що Білий дім розглядав можливість запросити Зеленського у Вашингтон для зустрічі з Байденом до його саміту з президентом РФ, але відмовився від цієї ідеї через зміну керівництва "Нафтогазу".
- Байден провів першу телефонну розмову із Зеленським 2 квітня.
Українська правда