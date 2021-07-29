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В Google будуть пускати на роботу лише вакцинованих співробітників

Четвер, 29 липня 2021, 03:59

У компанії Google вирішили вимагати вакцинації проти коронавірусу від співробітників перед тим, як вивести їх на роботу в офіс. 

Джерело: директор компанії Сундар Пічаї у блозі

Деталі: Вказується, що вперше таку політику запровадять в США. Це трапиться у найближчі тижні. Потім в компанії хочуть ввести такі правила і в інших країнах, де є їх офіси. Все буде залежати від доступу до вакцини. 

Керівники на місцях також мають надати рекомендації тим, хто не може бути вакцинований із об’єктивних причин. 

Окрім того, компанія продовжила режим дистанційної роботи за бажанням до 18 жовтня. 

Українська правда
Теми: вакцинація


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