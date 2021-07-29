В Google будут пускать на работу только вакцинированных сотрудников

В компании Google решили требовать вакцинации против коронавируса от сотрудников перед тем, как вывести их на работу в офис.

Источник: директор компании Сундар Пичаи в блоге

Детали: Указывается, что впервые такую ​​политику введут в США. Это случится в ближайшие недели. Затем в компании хотят ввести такие правила и в других странах, где есть их офисы. Все будет зависеть от доступа к вакцине.

Руководители на местах также должны будут предоставить рекомендации тем, кто не может быть вакцинирован по объективным причинам.

Кроме того, компания продолжила режим дистанционной работы по желанию до 18 октября.