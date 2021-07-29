Украинский пловец Романчук взял "бронзу" на Олимпиаде
Украинский пловец Михаил Романчук выиграл бронзовую медаль в заплыве на 800 метров вольным стилем, накануне он установил олимпийский рекорд.
Источник: трансляция Олимпийских Игр-2020
Детали: "Золото" выиграл американец Роберт Финк, а серебряную медаль завоевал итальянец Грегорио Палтерини.
Романчук занял третье место с результатом в 7:42.11. Финк и Палтерини финишировали со временем в 7:41.87 и 7:42.11 соответственно.
Robert Finke🇺🇸 has won #gold in #Swimming - Men's 800m Freestyle at #Tokyo2020— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 29, 2021
These are the first ever men's 800m freestyle medals awarded at the #Olympics #UnitedByEmotion | #StrongerTogether
Украинец Сергей Фролов к финишу пришел шестым, хотя во время заплыва периодически вырывался в первую тройку.
Таким образом Украина взяла в Токио уже четыри бронзовых медали.
Что предшествовало: 27 июля украинский пловец Михаил Романчук установил олимпийский рекорд на дистанции 800 метров вольным стилем.
Украинец выиграл полуфинал на дистанции 800 метров с результатом 7.41.28. Таким образом, он установил Олимпийский и национальный рекорд.