Украинский пловец Романчук взял "бронзу" на Олимпиаде

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл бронзовую медаль в заплыве на 800 метров вольным стилем, накануне он установил олимпийский рекорд.

Источник: трансляция Олимпийских Игр-2020

Детали: "Золото" выиграл американец Роберт Финк, а серебряную медаль завоевал итальянец Грегорио Палтерини.

Романчук занял третье место с результатом в 7:42.11. Финк и Палтерини финишировали со временем в 7:41.87 и 7:42.11 соответственно.

Robert Finke🇺🇸 has won #gold in #Swimming - Men's 800m Freestyle at #Tokyo2020



These are the first ever men's 800m freestyle medals awarded at the #Olympics #UnitedByEmotion | #StrongerTogether