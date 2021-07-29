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Украинский пловец Романчук взял "бронзу" на Олимпиаде

Четверг, 29 июля 2021, 04:48
Украинский пловец Романчук взял бронзу на Олимпиаде

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл бронзовую медаль в заплыве на 800 метров вольным стилем, накануне он установил олимпийский рекорд.

Источник: трансляция Олимпийских Игр-2020

Детали: "Золото" выиграл американец Роберт Финк, а серебряную медаль завоевал итальянец Грегорио Палтерини.

Романчук занял третье место с результатом в 7:42.11. Финк и Палтерини финишировали со временем в 7:41.87 и 7:42.11 соответственно.

Украинец Сергей Фролов к финишу пришел шестым, хотя во время заплыва периодически вырывался в первую тройку.

Таким образом Украина взяла в Токио уже четыри бронзовых медали. 

Что предшествовало: 27 июля украинский пловец Михаил Романчук установил олимпийский рекорд на дистанции 800 метров вольным стилем.

Украинец выиграл полуфинал на дистанции 800 метров с результатом 7.41.28. Таким образом, он установил Олимпийский и национальный рекорд.

Украинская правда

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Темы: Олимпиадаспорт
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