США, Бразилія та Індонезія виявили найбільше хворих на коронавірус

За минулу добу зафіксували понад 659 тисяч випадків коронавірусу, найбільше в США, Бразилії, Індонезії та Індії.

Джерело: дані порталу Worldometers

Деталі: Зокрема, в США виявили майже 85 тисяч нових хворих, в Бразилії – понад 48 тисяч, в Індонезії – майже 48 тисяч та понад 43 тисячі в Індії.

Окрім того, більше 27 тисяч випадків захворювання зареєстрували у Франції, Великій Британії та Іспанії.

За минулу добу від ускладнень коронавірусу померли 10 135 хворих. Найбільше летальних випадків зафіксували в Індонезії, Бразилії, Росії, Індії та Південній Африці.

За час пандемії у світі нарахували 196,6 млн випадків коронавірусу. Здолали хворобу вже 178 млн, померли – 4,2 млн інфікованих.

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