Окупанти обстріляли ряд позицій українських військових – ООС
Протягом минулої доби російські найманці 13 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема, неподалік Зайцевого ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.
Біля Пісків найманці вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.
Окрім того, у напрямку Новотошківського ворог здійснював обстріл із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу Широкиного збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
Також неподалік Південного ворог двічі вів вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
Біля Кам’янки противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.
Російські окупанти також вели вогонь з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів поблизу Водяного, що на Приазов’ї.
У напрямку Авдіївки противник застосовував підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.
Окрім того, на межі Луганської та Донецької областей був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10", який перетнув лінію розмежування.
Також в районі Південного ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.
Станом на 7 годину ранку, 29 липня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.