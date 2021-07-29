Оккупанты обстреляли ряд позиций украинских военных – ООС
За прошедшие сутки российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, неподалеку Зайцевого враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Водяного, что возле Донецка, противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.
У Песков наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.
Кроме того, в направлении Новотошковского враг осуществлял обстрел с ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Широкиного вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Также неподалеку Пивденного враг дважды вел огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
У Каменки противник обстреливал наши позиции по автоматических станковых гранатометов.
Российские оккупанты также вели огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов вблизи Водяного, что на Приазовье.
В направлении Авдеевки противник применял подствольные гранатометы и стрелковое оружие.
Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10", который пересек линию разграничения.
Также в районе Пивденного враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.
Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
По состоянию на 7:00 утра, 29 июля, со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.