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Оккупанты обстреляли ряд позиций украинских военных – ООС

Четверг, 29 июля 2021, 07:49

За прошедшие сутки российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, неподалеку Зайцевого враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Водяного, что возле Донецка, противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

У Песков наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

Кроме того, в направлении Новотошковского враг осуществлял обстрел с ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкиного вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Также неподалеку Пивденного враг дважды вел огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

У Каменки противник обстреливал наши позиции по автоматических станковых гранатометов.

Российские оккупанты также вели огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов вблизи Водяного, что на Приазовье.

В направлении Авдеевки противник применял подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10", который пересек линию разграничения.

Также в районе Пивденного враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра, 29 июля, со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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