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143,5 тисячі щеплень за добу – Україна тримає темп вакцинації

Четвер, 29 липня 2021, 09:01
143,5 тисячі щеплень за добу – Україна тримає темп вакцинації

28 липня в Україні 143 534 людини вакцинували проти COVID-19: одну дозу вакцини отримали 85 787 людей, другу дозу – 57 747 людей.

Джерело: МОЗ

Деталі: Протягом доби працювали 812 мобільних бригад, 2 787 пунктів щеплення та 384 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 3 350 502 людини, з них отримали одну дозу – 3 350 500 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 874 958 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом із 24 лютого проведено 5 225 458 щеплень.

 

Нагадаємо: 28 липня Кабінет міністрів оновив Національний план вакцинації проти коронавірусу. Згідно з ним, із вересня в Україні мають вводити понад 8 мільйонів доз вакцини щомісяця, а до кінця року – зробити майже 48,9 мільйонів щеплень.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціямедицинаCovid-2019коронавірусМОЗ
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