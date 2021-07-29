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143,5 тысячи прививок за сутки – Украина держит темп вакцинации

Четверг, 29 июля 2021, 09:01

28 июля в Украине 143 534 человека вакцинировали против COVID-19: одну дозу вакцины получили 85 787 человек, вторую дозу – 57 747 человек.

Источник: МОЗ

Детали: В течение суток работали 812 мобильных бригад, 2 787 пунктов прививки и 384 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине привито 3 350 502 человека, из них получили одну дозу – 3 350 500 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 874 958 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля проведено 5 225 458 прививок.

 

Напомним: Кабинет министров обновил Национальный план вакцинации против коронавируса. Согласно ему, с сентября в Украине должны вводить более 8 миллионов доз вакцины ежемесячно, а до конца года – сделать почти 48,9 миллионов прививок.

Темы: вакцинациямедицинаCovid-2019коронавирусМинздрав
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