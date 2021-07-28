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Кабмін оновив план вакцинації, замахнувшись на 8 мільйонів щеплень щомісяця

Середа, 28 липня 2021, 17:07
Кабмін оновив план вакцинації, замахнувшись на 8 мільйонів щеплень щомісяця
На вакцинацію, Громадське

Кабінет міністрів оновив Національний план вакцинації проти коронавірусу. Цей документ передбачає поступове нарощування темпів щеплень до кінця 2021 року: з вересня в Україні мають вводити понад 8 мільйонів доз вакцини щомісяця.

Джерело: пояснювальна записка й додаток до розпорядження уряду, яке схвалили 28 липня, Hromadske

Деталі: Станом на ранок 28 липня Україна перетнула позначку у 5 мільйонів щеплень проти коронавірусу: їх робили 5 місяців, починаючи з 24 лютого. 

При цьому уряд планує вакцинувати більшість дорослого населення України до кінця 2021 року. 

У липні мінімальна кількість щеплень (потреба) визначена на рівні 5,3 мільйона доз. У серпні цей показник має зрости до 6 мільйонів. 

У вересні вже планують робити більш як 8,2 мільйона щеплень, а в жовтні, листопаді та грудні – по 8,5 мільйона.

До кінця року, за планом уряду, мінімальна кількість щеплень сукупно складе майже 48,9 мільйонів щеплень, а доз вакцин Україна отримає майже 47,4 мільйона (із них 39,2 мільйона – за кошти державного бюджету, а 8,1 мільйона – у межах програми COVAX).

Починаючи з липня, найбільше препаратів Україна має отримати від виробника Pfizer/BioNTech – понад 20 мільйонів. Також мають надійти 10 мільйонів доз американської вакцини від Novavax, більш як 5,3 мільйона китайської CoronaVac та майже 5,5 мільйонів вакцини AstraZeneca.

 

Нагадаємо: Згідно з попередньою версією Національного плану вакцинації, з травня в Україні мали робити щонайменше по 5,6 мільйона щеплень щомісяця. Для цього щодня потрібно було вакцинувати приблизно 182 тисячі людей.

Таких темпів досягнути не вдалося. У травні загалом зробили 425 тисяч щеплень, а в червні – 1 мільйон 552 тисячі. 

Проте упродовж останніх кількох тижнів в Україні щодня нарощують зусилля щодо щеплень. Зокрема, 24 липня в Україні встановили новий рекорд вакцинації за добу – більш як 152 тисячі доз.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця 2021 року в Україну привезуть 47 мільйонів доз вакцин від коронавірусу, 20 млн з них - від компанії Pfizer.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусепідеміяCovid-2019
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