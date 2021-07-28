Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кабмін оновив план вакцинації, замахнувшись на 8 мільйонів щеплень щомісяця

Середа, 28 липня 2021, 17:07
На вакцинацію, Громадське

Кабінет міністрів оновив Національний план вакцинації проти коронавірусу. Цей документ передбачає поступове нарощування темпів щеплень до кінця 2021 року: з вересня в Україні мають вводити понад 8 мільйонів доз вакцини щомісяця.

Джерело: пояснювальна записка й додаток до розпорядження уряду, яке схвалили 28 липня, Hromadske

Деталі: Станом на ранок 28 липня Україна перетнула позначку у 5 мільйонів щеплень проти коронавірусу: їх робили 5 місяців, починаючи з 24 лютого. 

При цьому уряд планує вакцинувати більшість дорослого населення України до кінця 2021 року. 

У липні мінімальна кількість щеплень (потреба) визначена на рівні 5,3 мільйона доз. У серпні цей показник має зрости до 6 мільйонів. 

У вересні вже планують робити більш як 8,2 мільйона щеплень, а в жовтні, листопаді та грудні – по 8,5 мільйона.

До кінця року, за планом уряду, мінімальна кількість щеплень сукупно складе майже 48,9 мільйонів щеплень, а доз вакцин Україна отримає майже 47,4 мільйона (із них 39,2 мільйона – за кошти державного бюджету, а 8,1 мільйона – у межах програми COVAX).

Починаючи з липня, найбільше препаратів Україна має отримати від виробника Pfizer/BioNTech – понад 20 мільйонів. Також мають надійти 10 мільйонів доз американської вакцини від Novavax, більш як 5,3 мільйона китайської CoronaVac та майже 5,5 мільйонів вакцини AstraZeneca.

 

Нагадаємо: Згідно з попередньою версією Національного плану вакцинації, з травня в Україні мали робити щонайменше по 5,6 мільйона щеплень щомісяця. Для цього щодня потрібно було вакцинувати приблизно 182 тисячі людей.

Таких темпів досягнути не вдалося. У травні загалом зробили 425 тисяч щеплень, а в червні – 1 мільйон 552 тисячі. 

Проте упродовж останніх кількох тижнів в Україні щодня нарощують зусилля щодо щеплень. Зокрема, 24 липня в Україні встановили новий рекорд вакцинації за добу – більш як 152 тисячі доз.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця 2021 року в Україну привезуть 47 мільйонів доз вакцин від коронавірусу, 20 млн з них - від компанії Pfizer.

Теми: вакцинаціякоронавірусепідеміяCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоУкраїна та США вже домовилися підписати три документи під час візиту Зеленського

Третя доза Pfizer значно посилює захист від "Дельти" – компанія

Зеленський змінив начальника Генштабу, командувачів ДШВ та ООС

Новини 28 липня: нові правила перетину кордону, падіння літака

фото"Для мене було честю": Байден зустрівся з Тихановською

В авіакатастрофі на Прикарпатті загинули троє хасидів із США

Усі новини...
вакцинація
Шмигаль анонсував 47 млн доз вакцин до кінця року: 20 млн від Pfizer
Італія: майже всі померлі від COVID-19 з лютого не були повністю вакциновані
В Україні здійснили більше 5 млн щеплень: 2 дози отримали 1,8 млн осіб
Останні новини
02:34
Бойовики обмежують рух спостерігачів ОБСЄ
01:41
В ОРДЛО привезли чергову партію російської вакцини від COVID
00:56
ФотоГорів потяг "Київ-Херсон" 
00:24
В уряді анонсують безкоштовний транспорт на КПВВ з окупованими територіями
23:59
Місія МВФ у вересні відвідає Україну
23:41
фотоМакрон подав скаргу на автора плаката, який зобразив його в образі Гітлера
23:28
фотоУкраїна та США вже домовилися підписати три документи під час візиту Зеленського
22:56
З 2022 року Україна запроваджує збір біометричних даних іноземців для видачі віз
22:34
Третя доза Pfizer значно посилює захист від "Дельти" – компанія
22:09
Новини економіки: Україна готова до траншу МВФ, тарифи на електроенергію розгляне РНБО
Усі новини...