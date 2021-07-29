AstraZeneca – так, Coronavac – ні: у МОЗ пояснили, з чим комбінуються генетичні вакцини

У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються все ж вакцинувати 5 мільйонів українців до кінця літа, а також припускають, що незабаром в Україні можна буде змішувати щеплення деякими вакцинами.

Джерело: головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Зараз кожна людина має вакцинуватись, щоб мати захист перед осіннім піком захворюваності. Це дуже важливо.

За останні кілька місяців ми справді дуже наростили наші потужності: якщо за травень було зроблено 409 тисяч щеплень, то у червні – 1,5 мільйона, за липень, а він ще не закінчився – понад 2 мільйона.

Зараз інфраструктура і система наздоганяє те, що було втрачено (за перші місяці кампанії – УП), і ми все ж розраховуємо на те, що попри незначне відставання, нам вдасться до кінця літа вакцинувати 5 мільйонів людей. Принаймні зараз усе для цього робиться".

Деталі: Національна технічна група експертів з питань імунізації рекомендувала змішувати вакцини проти ковіду – Кузін наголосив, що треба дотримуватися алгоритму.

"Змішування тієї чи іншої вакцини – це не вибір пацієнта, це виключно рішення лікаря, який направляє на вакцинацію. Він може ухвалити таке лише в кількох випадках. Або це важка, несприятлива подія після першого щеплення, або гуманітарні проблеми", – зазначив головний санлікар.

"Наприклад, якщо людина за кордоном отримала перше щеплення Moderna і, повернувшись до України, не має можливості щепитися нею вдруге", – пояснив він.

"До того ж, комбінувати можна або мРНК-вакцини – тобто перше щеплення Moderna, друге – Pfizer або навпаки. Або перша доза AstraZeneca, а друга – вже мРНК-вакциною, тобто Moderna або Pfizer. Змішування інших типів вакцин зараз не передбачено", – наголосив Кузін.

Тобто після Coronavac вколоти Moderna або Pfizer не можна.

Кузін уточнив: "Лікуючий лікар має прийняти обгрунтоване рішення про можливість змішування вакцин і відправити людину в пункт щеплення або центр вакцинації, де ця вакцина є в наявності. Зараз ми на фіналі цих рекомендацій".

Можливо, вже в серпні українці зможуть отримувати змішане щеплення за направленням лікаря.

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