Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

AstraZeneca – так, Coronavac – ні: у МОЗ пояснили, з чим комбінуються генетичні вакцини

Четвер, 29 липня 2021, 10:40
AstraZeneca – так, Coronavac – ні: у МОЗ пояснили, з чим комбінуються генетичні вакцини

У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються все ж вакцинувати 5 мільйонів українців до кінця літа, а також припускають, що незабаром в Україні можна буде змішувати щеплення деякими вакцинами. 

Джерело: головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Зараз кожна людина має вакцинуватись, щоб мати захист перед осіннім піком захворюваності. Це дуже важливо. 

За останні кілька місяців ми справді дуже наростили наші потужності: якщо за травень було зроблено 409 тисяч щеплень, то у червні – 1,5 мільйона, за липень, а він ще не закінчився – понад 2 мільйона. 

Зараз інфраструктура і система наздоганяє те, що було втрачено (за перші місяці кампанії – УП), і ми все ж розраховуємо на те, що попри незначне відставання, нам вдасться до кінця літа вакцинувати 5 мільйонів людей. Принаймні зараз усе для цього робиться". 

Деталі: Національна технічна група експертів з питань імунізації рекомендувала змішувати вакцини проти ковіду – Кузін наголосив, що треба дотримуватися алгоритму.

"Змішування тієї чи іншої вакцини – це не вибір пацієнта, це виключно рішення лікаря, який направляє на вакцинацію. Він може ухвалити таке лише в кількох випадках. Або це важка, несприятлива подія після першого щеплення, або гуманітарні проблеми", – зазначив головний санлікар.

"Наприклад, якщо людина за кордоном отримала перше щеплення Moderna і, повернувшись до України, не має можливості щепитися нею вдруге", – пояснив він.

"До того ж, комбінувати можна або мРНК-вакцини – тобто перше щеплення Moderna, друге – Pfizer або навпаки. Або перша доза AstraZeneca, а друга – вже мРНК-вакциною, тобто Moderna або Pfizer. Змішування інших типів вакцин зараз не передбачено", – наголосив Кузін. 

Тобто після Coronavac вколоти Moderna або Pfizer не можна.

Кузін уточнив: "Лікуючий лікар має прийняти обгрунтоване рішення про можливість змішування вакцин і відправити людину в пункт щеплення або центр вакцинації, де ця вакцина є в наявності. Зараз ми на фіналі цих рекомендацій". 

Можливо, вже в серпні українці зможуть отримувати змішане щеплення за направленням лікаря.

Знати більше: Як працюють вакцини нового покоління – "генетичні" та "векторні"

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціямедицинаМОЗкоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: