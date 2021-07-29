AstraZeneca – да, Coronavac – нет: в МОЗ объяснили, с чем комбинируются генетические вакцины

В Министерстве здравоохранения надеются все же вакцинировать 5 миллионов украинцев до конца лета, а также предполагают, что вскоре в Украине можно будет смешивать прививки некоторыми вакцинами.

Источник: главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Сейчас каждый человек должен вакцинироваться, чтобы иметь защиту перед осенним пиком заболеваемости. Это очень важно.

За последние несколько месяцев мы действительно очень нарастили наши мощности: если за май было сделано 409 тысяч прививок, то в июне – 1,5 миллиона, за июль, а он еще не закончился – более 2 миллионов.

Сейчас инфраструктура и система догоняет то, что было потеряно (за первые месяцы кампании – УП), и мы все же рассчитываем на то, что несмотря на незначительное отставание, нам удастся до конца лета вакцинировать 5 миллионов человек. По крайней мере сейчас все для этого делается".

Детали: Национальная техническая группа экспертов по иммунизации рекомендовала смешивать вакцины против ковида – Кузин отметил, что нужно следовать алгоритму.

"Смешивание той или иной вакцины – это не выбор пациента, это исключительно решение врача, который направляет на вакцинацию. Он может принять такое решение только в нескольких случаях. Либо это тяжелое, неблагоприятное событие после первой прививки, либо гуманитарные проблемы", – отметил главный санврач.

"Например, если человек за рубежом получил первую прививку Moderna и, вернувшись в Украину, не имеет возможности привиться ею второй раз", – пояснил он.

"К тому же, комбинировать можно либо мРНК-вакцины – то есть первая прививка Moderna, вторая – Pfizer или наоборот. Либо первая доза AstraZeneca, а вторая – уже мРНК-вакциной, то есть Moderna или Pfizer. Смешивание других типов вакцин сейчас не предусмотрено", – подчеркнул Кузин.

То есть после Coronavac уколоть Moderna или Pfizer нельзя.

Кузин уточнил: "Лечащий врач должен принять обоснованное решение о возможности смешивания вакцин и отправить человека в пункт прививки или центр вакцинации, где эта вакцина есть в наличии. Сейчас мы на финале этих рекомендаций".

Возможно, уже в августе украинцы смогут получать смешанные прививки по направлению врача.

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