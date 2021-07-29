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COVID у Києві: за добу 195 хворих, одна людина померла

Четвер, 29 липня 2021, 12:01
COVID у Києві: за добу 195 хворих, одна людина померла
Фото КМДА

За добу 28 липня у столиці зареєстрували 195 нових випадків коронавірусу, одна людина померла.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "195 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померла одна людина".

Деталі: Серед нових хворих 115 жінок віком від 18 до 83 років, 63 чоловіки віком від 22 до 67 років, 7 дівчаток віком від 9 місяців до 14 років і 10 хлопчиків від 3 до 17 років.

57 осіб госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (35), Солом’янському (34) та у Святошинському (33) районах.

Загалом станом на 29 липня у столиці 218 585 підтверджених випадків коронавірусу, 5 230 хворих померли, подолали вірус 208 997 мешканців столиці, з них 152 – за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія: 

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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