Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID в Киеве: за сутки 195 больных, один человек умер

Четверг, 29 июля 2021, 12:01
COVID в Киеве: за сутки 195 больных, один человек умер
Фото КМДА

За сутки 28 июня в столице зарегистрировали 195 новых случаев коронавируса, один человек умер.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "195 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умер один человек".

Детали: Среди новых больных 115 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 63 мужчины в возрасте от 22 до 67 лет, 7 девочек в возрасте от 9 месяцев до 14 лет и 10 мальчиков от 3 до 17 лет.

57 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (35), Соломенском (34) и в Святошинском (33) районах.

Всего по состоянию на 29 июля в столице 218 585 подтвержденных случаев коронавируса, 5 230 больных умерли, преодолели вирус 208 997 жителей столицы, из них 152 – за прошедшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Киев
В Киеве задачу защиты неба почти решили, в других городах работаем – Резников
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: