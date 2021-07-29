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COVID в Киеве: за сутки 195 больных, один человек умер

Четверг, 29 июля 2021, 12:01
Фото КМДА

За сутки 28 июня в столице зарегистрировали 195 новых случаев коронавируса, один человек умер.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "195 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умер один человек".

Детали: Среди новых больных 115 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 63 мужчины в возрасте от 22 до 67 лет, 7 девочек в возрасте от 9 месяцев до 14 лет и 10 мальчиков от 3 до 17 лет.

57 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (35), Соломенском (34) и в Святошинском (33) районах.

Всего по состоянию на 29 июля в столице 218 585 подтвержденных случаев коронавируса, 5 230 больных умерли, преодолели вирус 208 997 жителей столицы, из них 152 – за прошедшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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