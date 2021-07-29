COVID в Киеве: за сутки 195 больных, один человек умер
За сутки 28 июня в столице зарегистрировали 195 новых случаев коронавируса, один человек умер.
Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко
Прямая речь Кличко: "195 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умер один человек".
Детали: Среди новых больных 115 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 63 мужчины в возрасте от 22 до 67 лет, 7 девочек в возрасте от 9 месяцев до 14 лет и 10 мальчиков от 3 до 17 лет.
57 человек госпитализировали.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (35), Соломенском (34) и в Святошинском (33) районах.
Всего по состоянию на 29 июля в столице 218 585 подтвержденных случаев коронавируса, 5 230 больных умерли, преодолели вирус 208 997 жителей столицы, из них 152 – за прошедшие сутки.
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Предыстория:
- За сутки 28 июля в Украине зафиксировали 846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 480 человек, умерли 25 больных, выздоровели 510 человек.