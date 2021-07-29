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На розкольному з'їзді частини "Голосу" Рудик укріпила свої позиції

Четвер, 29 липня 2021, 13:30

На з'їзді партії "Голос", який проігнорувала частина народних депутатів від цієї політичної сили, делегати висловили довіру лідерці партії Кірі Рудик.

Джерело: сторінка "Голосу" в Facebook

Деталі: Як повідомляється, на з'їзді "Голосу" Кіра Рудик відзвітувала про роботу партії з часу проведення місцевих виборів жовтня 2020 року та презентувала "стратегічне бачення подальшого розвитку партії".

У відповідь на запит частини партійців було поставлено на голосування питання довіри голові партії.

86% присутніх делегатів висловили свою підтримку чинній голові партії.

З'їзд політичної партії "Голос" продовжує свою роботу та перейшов до розгляду інших питань порядку денного.

Раніше народний депутат Олександра Устінова заявила, що більшість народних депутатів не братимуть участі у з'їзді партії "Голос" 29 липня та покидають лави політсили. За її словами, з'їзд "Голосу" – це "чергова профанація керівництва та цементування контролю  Кіри Рудик над партією".

Теми: Голоспартії


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