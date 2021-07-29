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Розкол посилюється: частина депутатів "Голосу" ігнорують з'їзд і виходять з партії

Четвер, 29 липня 2021, 10:11
Розкол посилюється: частина депутатів Голосу ігнорують з'їзд і виходять з партії

Народний депутат Олександра Устінова стверджує, що більшість народних депутатів не братимуть участі у з'їзді партії "Голос" 29 липня та покидають лави політсили.

Джерело: Устінова в Facebook

Пряма мова: "Finita la commedia або з'їзд "Голосу" сьогодні, як чергова профанація керівництва та цементування контролю  Кіри Рудик над партією

Більшість народних депутатів не братимуть участі у з'їзді партії "Голос" та покидають партію".

Деталі: За словами Устінової, керівництво в особі Кіри Рудик та контрольована нею політична рада партії  штучно створили умови, за яких 75% партійців та місцевих депутатів не будуть представлені на з'їзді. З'їзд формувався виходячи не з кількості партійців та депутатів, представлених у місцевих громадах, а за лояльністю до керівництва.

"Голосу" більше не існує як партії, за якою стояли потужні команди та осередки. Тепер це партія імені однієї людини - Кіри Рудик, яка (партія) існує виключно на папері", - наголошує Устінова.

Свій допис нардеп підкріпила фото заяви про вихід із партії.

 

Таку ж заяву виклав народний депутат Ярослав Юрчишин.

"Українська правда" поцікавилась позицією керівництва партії "Голос" і отримала наступну відповідь: "Усі подробиці будуть о 15:30 на пресконференції".

Пізніше пресслужба партії дала розлогіший коментар.

Дослівно: "Ми вдячні колегам за спільну роботу і з повагою ставимося до їх рішення вийти з партії, бо дійсно останні події доводять що спільна робота з будівництва партії неможлива. При цьому ми підкреслюємо, що базових ідеологічних розбіжностей з колегами в нас немає. І впевнені, що вони розуміють, що як депутати, обрані від партії "Голос", мають продовжити виконувати програму партії, з якою ми виграли вибори".

Нагадаємо: У четвер 29 липня має відбутися закритий з’їзд політичної партії "Голос". Журналістів запрошено на пресконференцію в агенції "Інтерфакс-Україна".

Що передувало: Частина "Голосу" звинуватила Кіру Рудик в узурпації влади в партії. 

Половина членів депутатської фракції "Голос" (десять народних депутатів) висловила недовіру її керівнику Ярославу Железняку та заявила про намір створити окреме об'єднання в парламенті під назвою "Справедливість".

Знати більше: Як у "Голосу" сів голос. Історія великих чвар і маленького рейтингу

Українська правда

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Теми: Голос
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