На раскольном съезде части "Голоса" Рудык укрепила свои позиции

На съезде партии "Голос", который проигнорировала часть народных депутатов от этой политической силы, делегаты выразили доверие лидеру партии Кире Рудык.

Источник: страница "Голоса" в Facebook

Детали: Как сообщается, на съезде "Голоса" Кира Рудык отчиталась о работе партии со времени проведения местных выборах в октябре 2020 года и представила "стратегическое видение дальнейшего развития партии".

В ответ на запрос части партийцев был поставлен на голосование вопрос доверия главе партии.

86% присутствующих делегатов выразили свою поддержку действующей главе партии.

Съезд политической партии "Голос" продолжает свою работу и перешел к рассмотрению других вопросов повестки дня.

Ранее народный депутат Александра Устинова заявила, что большинство народных депутатов не будут принимать участия в съезде партии "Голос" 29 июля и покидают ряды политсилы. По ее словам, съезд "Голоса" – это "очередная профанация руководства и цементирование контроля Киры Рудык над партией".