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Ще один поштомат вибухнув в Одесі: також саморобна бомба

Четвер, 29 липня 2021, 14:17
Ще один поштомат вибухнув в Одесі: також саморобна бомба
Фото поліції

В Одесі вибухнув поштомат на Миколаївській дорозі, вибухотехніки встановили, що в одній зі скриньок здетонувала саморобна бомба.

Джерело: поліція Одеської області

Дослівно: "Вранці до правоохоронних органів звернулися представники пошти з заявою про те, що виявили пошкоджені дверці комірки для зберігання посилок.

В ході обстеження об’єкта вибухотехніки встановили, що в одній зі скриньок поштомату спрацював саморобний пристрій, який складався з електротаймера, акумуляторної батареї, петарди, паперу та поліетилену".

Деталі: Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Залишки від саморобного пристрою направили на експертизу.

Поліцейські встановлюють обставини події та осіб, які можуть бути до неї причетними.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) ККУ.

Передісторія:

  • 29 липня в Оболонському районі столиці в одному із торгових центрів вибухнув поштомат, правоохоронці вважають, що в одній із скринь здетонував саморобний пристрій. 

Українська правда

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Теми: Одесаполіціявибух
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