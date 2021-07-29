Еще один поштомат взорвался в Одессе: также самодельная бомба
В Одессе взорвался поштомат на Николаевской дороге, взрывотехники установили, что в одном из ящиков сдетонировала самодельная бомба.
Источник: полиция Одесской области
Дословно: "Утром в правоохранительные органы обратились представители почты с заявлением о том, что обнаружили поврежденные дверцы ячейки для хранения посылок.
В ходе обследования объекта взрывотехники установили, что в одном из ящиков поштомата сработало самодельное устройство, которое состояло из электротаймера, аккумуляторной батареи, петарды, бумаги и полиэтилена".
Детали: В результате взрыва никто не пострадал.
Остатки от самодельного устройства направили на экспертизу.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть к нему причастны.
По данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.
Предыстория:
29 июля в Оболонском районе столицы в одном из торговых центров взорвался почтомат, правоохранители считают, что в одной из ячеек сдетонировало самодельное устройство.