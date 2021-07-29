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Еще один поштомат взорвался в Одессе: также самодельная бомба

Четверг, 29 июля 2021, 14:17
Фото полиции

В Одессе взорвался поштомат на Николаевской дороге, взрывотехники установили, что в одном из ящиков сдетонировала самодельная бомба.

Источник: полиция Одесской области

Дословно: "Утром в правоохранительные органы обратились представители почты с заявлением о том, что обнаружили поврежденные дверцы ячейки для хранения посылок.

В ходе обследования объекта взрывотехники установили, что в одном из ящиков поштомата сработало самодельное устройство, которое состояло из электротаймера, аккумуляторной батареи, петарды, бумаги и полиэтилена".

Детали: В результате взрыва никто не пострадал.

Остатки от самодельного устройства направили на экспертизу.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть к нему причастны.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК. 

Предыстория: 

29 июля в Оболонском районе столицы в одном из торговых центров взорвался почтомат, правоохранители считают, что в одной из ячеек сдетонировало самодельное устройство.

Украинская правда
Темы: Одессаполициявзрыв
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