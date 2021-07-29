У Росії втретє за місяць рекордна смертність від COVID

У Росії, де активно поширюється штам коронавірусу "Дельта", за добу 28 липня померли 799 осіб з підтвердженим діагнозом СOVID-19.

Джерело: Meduza з посиланням на федеральний оперативний штаб РФ із боротьби з коронавірусом.

Деталі: Це рекордний показник добової смертності, який фіксується за місяць вже втретє, раніше така кількість людей у Росії вмирала від ковіду 16 липня і 24 липня.

Найбільше смертей від ковіду за добу зареєстровано в Москві (79 осіб) і Санкт-Петербурзі (64 людини).

Всього в Росії, за даними оперативного штабу, від COVID-19 з початку пандемії померли 156 977 осіб.

Нагадаємо :Кабінет міністрів України 28 липня вирішив внести зміни до правил перетину державного кордону України: ті хто в’їжджатимуть з Росії чи Індії після 7 днів перебування в цих країнах, повинні будуть пройти обов’язкову самоізоляцію чи обсервацію.