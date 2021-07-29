Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Росії втретє за місяць рекордна смертність від COVID

Четвер, 29 липня 2021, 14:31

У Росії, де активно поширюється штам коронавірусу "Дельта", за добу 28 липня померли 799 осіб з підтвердженим діагнозом СOVID-19.

Джерело: Meduza з посиланням на федеральний оперативний штаб РФ із боротьби з коронавірусом.

Деталі: Це рекордний показник добової смертності, який фіксується за місяць вже втретє, раніше така кількість людей у Росії вмирала від ковіду 16 липня і 24 липня.

Найбільше смертей від ковіду за добу зареєстровано в Москві (79 осіб) і Санкт-Петербурзі (64 людини).

Всього в Росії, за даними оперативного штабу, від COVID-19 з початку пандемії померли 156 977 осіб.

Нагадаємо :Кабінет міністрів України 28 липня вирішив внести зміни до правил перетину державного кордону України: ті хто в’їжджатимуть з Росії чи Індії після 7 днів перебування в цих країнах, повинні будуть пройти обов’язкову самоізоляцію чи обсервацію.

Теми: РосіяCovid-2019коронавірускарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоНа Чернівці налетіла злива: затоплені та без світла вулиці, повалені дерева

Новини 29 липня: розкол у "Голосі", "бронза" Романчука

фото, відеоУ Туреччині лісові пожежі дісталися готелів, туристів евакуюють на пляжі

Зеленський позбавив стипендій трьох олімпійців, яких впіймали на допінгу

На Луганщині під автівкою співробітника СБУ знайшли предмет, схожий на бомбу

Єрмак очолив президію новоствореного Зеленським всеукраїнського органу

Усі новини...
Росія
У "Борисполі" затримали росіянина: пропонував $1 тисячу за пропуск в Україну
Російський спортсмен вимагав вигнати з Олімпіади журналіста за питання про допінг
Довести в суді контроль РФ на Донбасі допоможуть покази полонених та зрадників – Ліщина
Останні новини
23:33
фотоУ Братиславі блокували дороги через закон про привілеї для вакцинованих
23:17
Палата представників США підтримала збільшення допомоги Україні на 2022 рік
22:54
Пожежі в Туреччині: МЗС готується повертати українців на випадок погіршення ситуації
22:32
Україна у вересні продовжить діалог з ЄС щодо отримання другого траншу макрофіну
22:05
фото, відеоНа Чернівці налетіла злива: затоплені та без світла вулиці, повалені дерева
21:51
Новини економіки: місія МВФ приїде до України, конкурс на директора БЕБ
21:36
Ліга Конференцій: "Ворскла" залишає турнір у другому раунді кваліфікації
21:19
У наглядовій раді "Нафтогазу" спростовують інформацію про премії правлінню "авансом"
21:04
Новини 29 липня: розкол у "Голосі", "бронза" Романчука
20:56
Вибух на заводі в Німеччині: знайдені тіла ще трьох загиблих
Усі новини...