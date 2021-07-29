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В России третий раз за месяц рекордная смертность от COVID

Четверг, 29 июля 2021, 14:31
В России третий раз за месяц рекордная смертность от COVID

В России, где активно распространяется штамм коронавируса "Дельта", за сутки 28 июля умерли 799 человек с подтвержденным диагнозом СOVID-19.

Источник: Meduza со ссылкой на федеральный оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.

Детали: Это рекордный показатель суточной смертности, который фиксируется за месяц уже третий раз, ранее такое количество человек в России умирало от ковида 16 июля и 24 июля.

Больше всего смертей от ковида за сутки зарегистрировано в Москве (79 человек) и Санкт-Петербурге (64 человека).

Всего в России, по данным оперативного штаба, от COVID-19 с начала пандемии умерли 156 977 человек.

Напомним: Кабинет министров Украины 28 июля решил внести изменения в правила пересечения государственной границы Украины: те кто будет въезжать из России или Индии после 7 дней пребывания в этих странах, должны будут пройти обязательную самоизоляцию или обсервацию.

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Темы: РосcияCovid-2019коронавирускарантин
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