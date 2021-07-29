Зеленський позбавив стипендій трьох олімпійців, яких впіймали на допінгу

Трьох українських спортсменів, які були призерами Олімпійських ігор, а пізніше впіймані на допінгу, президент Володимир Зеленський позбавив державної стипендії.

Джерело: указ №332/2021

Деталі: Зеленський позбавив стипендій:

Наталію Давидову (стипендія була призначена указом президента від 3 січня 2013 року № 2).

Важкоатлетка бронзова призерка Олімпійських ігор у Пекіні (2008 рік) у ваговій категорії до 69 кг. В 2016 році після повторного аналізу допінг-проб взятих у Пекіні, проби Давидової виявились позитивними. Пізніше Міжнародний олімпійський комітет вирішив її дискваліфікувати, анулювати результати на пекінській Олімпіаді й позбавити її бронзової медалі.

Ольгу Коробку (призначена указом від 3 січня 2013 року № 2)

27 жовтня 2016 року МОК позбавив Коробку срібної медалі, завойованої на змаганнях з важкої атлетики на літніх Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні через застосування допінгу.

Олексія Торохтія (призначена указом від 23 листопада 2015 року № 653).

Важкоатлет у 2012 році став чемпіоном Олімпійських ігор у Лондоні (2012 рік) у ваговій категорії до 105 кг.

У грудні 2018 року повторна перевірка допінг-проби Торохтія з Олімпійських ігор дала позитивний результат. У 2019 році його позбавили золотої медалі, диплому та значку.

Також президент відновив виплату Георгію Погосову (виплату припиняли указом президента від 12 вересня 2014 року) та Інні Фроловій (припинена наказом Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту від 24 листопада 2009 року).

Нагадаємо: 29 липня трьох українських легкоатлетів – Михайла Гаврилюка, Назара Коваленка та Наталю Пироженко-Чорномаз – відсторонили від Олімпіади у Токіо.