Зеленский лишил стипендий трех олимпийцев, которых поймали на допинге

Трех украинских спортсменов, которые были призерами Олимпийских игр, а позже пойманы на допинге, президент Владимир Зеленский лишил государственной стипендии.

Источник: указ №332/2021

Детали: Зеленский лишил стипендий:

Наталью Давыдову (стипендия была назначена указом президента от 3 января 2013 № 2).

Тяжелоатлетка бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине (2008 год) в весовой категории до 69 кг. В 2016 году после повторного анализа допинг-проб взятых в Пекине, пробы Давыдовой оказались положительными. Позже Международный олимпийский комитет решил ее дисквалифицировать, аннулировать результаты на пекинской Олимпиаде и лишить ее бронзовой медали.

Ольгу Коробку (назначена указом от 3 января 2013 № 2)

27 октября 2016 МОК лишил Коробку серебряной медали, завоеванной на соревнованиях по тяжелой атлетике на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине из-за применения допинга.

Алексея Торохтия (назначена указом от 23 ноября 2015 № 653).

Тяжеловес в 2012 году стал чемпионом Олимпийских игр в Лондоне в весовой категории до 105 кг.

В декабре 2018 повторная проверка допинг-пробы Торохтия с Олимпийских игр 2012 года дала положительный результат. В 2019 году его лишили золотой медали, диплома и значка.

Также президент возобновил выплату Георгию Погосову (выплату прекращали указом президента от 12 сентября 2014) и Инне Фроловой (приостановлена ​​приказом Министерства по делам семьи, молодежи и спорта от 24 ноября 2009 года).

Напомним: 29 июля трех украинских легкоатлетов - Михаила Гаврилюка, Назара Коваленко и Наталью Пироженко-Чорномаз - отстранили от Олимпиады в Токио.