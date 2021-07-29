Окупанти 4 рази порушили "тишу" на Донбасі
Четвер, 29 липня 2021, 20:32
В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку 29 липня зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Біля населеного пункту Широкине противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру.
Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.
Поблизу селища Шуми ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї".
Деталі: Зазначається, що бойових втрат у ЗСУ немає, а на всі обстріли вони відкривали вогонь у відповідь.
Українська правда