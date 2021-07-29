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Окупанти 4 рази порушили "тишу" на Донбасі

Четвер, 29 липня 2021, 20:32
Окупанти 4 рази порушили тишу на Донбасі

В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку 29 липня зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Біля населеного пункту Широкине противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Поблизу селища Шуми ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї".

Деталі: Зазначається, що бойових втрат у ЗСУ немає, а на всі обстріли вони відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда

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Теми: ДонбасООСвійна
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