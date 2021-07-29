Оккупанты 4 раза нарушили "тишину" на Донбассе
Четверг, 29 июля 2021, 20:32
В районе проведения операции Объединенных сил от начала 29 июля зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Источник: штаб ООС
Дословно: "У населенного пункта Широкино противник дважды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра.
Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.
Вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия".
Детали: Отмечается, что боевых потерь в ВСУ нет, а на все обстрелы они открывали огонь.
Украинская правда