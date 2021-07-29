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Ліга Конференцій: "Ворскла" залишає турнір у другому раунді кваліфікації

Четвер, 29 липня 2021, 21:36
Ліга Конференцій: Ворскла залишає турнір у другому раунді кваліфікації
фото: vorskla.com.ua

Полтавська "Ворскла" завершила боротьбу у 2 раунді кваліфікації Ліги Конференцій. "Ворскла" поступилася фінському клубу КуПС. Після нічиєї на виїзді з рахунком 2:2, у грі у Полтаві українська команда програла у додаткових екстратаймах з рахунком 2:3.

Матч-відповідь пройшов у четвер 29 липня.

Перший тайм "Ворскла" відверто провалила, жодного разу не вдаривши у площину воріт суперника та ледве не пропустивши від фінів. На 30 хвилині Удо міг карати "Ворсклу", але не зумів перекинути м`яча через воротаря Дмитра Різника.

Завершальні 45 хвилин "Ворскла" провела більш яскраво. На 48 хвилині полтавська команда повела в рахунку. Руслан Степанюк з флангу подав у штрафний майданчик прямо на ногу Олівьє Тіллю і той не схибив, пробивши у верхній кут воріт - 1:0. Менше ніж за хвилину фіни відігралися. Джордж Себбан ударом з метрів 19 поцілив у дев'ятку воріт Різника - 1:1.

"Ворскла" не зупинилася і була ближчою до успіху і забила гол на 55 хвилині. Після подачі кутового Олександр Скляр пробив головою і м`яч від оборонця КуПСа зрикошетив і від поперечки воріт залетів у ворота - 2:1.

У доданий арбітром час "Ворскла" повторила свій "подвиг" у Фінляндії, пропустивши на останніх хвилинах. На 94 хвилині фіни після серії ударів таки занесли м`яча у ворота "Ворскли" - 2:2. Далі були два тайми по 15 хвилин.

Вже на початку першого додаткового екстратайму "Ворскла" залишилася у меншості. Пряму червону картку отримав за небезпечну гру Богдан Кушніренко. На 111 хвилині КуПС виходить вперед. Після навісу з флангу Лукас Рангель ударом головою з під двох захисників "Ворскли" пробив у кут воріт - 2:3. За дві хвилини полтавці мали момент зрівняти рахунок, але Артем Челядін не поцілив у ворота з вигідної позиції.

Микола Аврамчук для УП

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Теми: футбол
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