Лига конференций: "Ворскла" покидает турнир во втором раунде квалификации

Полтавская "Ворскла" завершила борьбу в 2 раунде квалификации Лиги конференций. "Ворскла" уступила финскому клубу КуПС. После ничьей на выезде со счетом 2: 2, в игре в Полтаве украинская команда проиграла в дополнительных экстратаймах со счетом 2:3.

Ответный матч прошел в четверг 29 июля.

Первый тайм "Ворскла" откровенно провалила, ни разу не ударив в створ ворот соперника и чуть не пропустив от финнов. На 30 минуте Удо мог наказывать "Ворсклу", но не сумел перебросить мяч через вратаря Дмитрия Резника.

Заключительные 45 минут "Ворскла" провела более ярко. На 48 минуте полтавская команда повела в счете. Руслан Степанюк с фланга подал в штрафную прямо на ногу Оливье Тилли и тот не промахнулся, пробив в верхний угол ворот - 1:0. Меньше чем за минуту финны отыгрались. Джордж Себбан ударом метров с 19 попал в девятку ворот Резника - 1:1.

"Ворскла" не остановилась и была ближе к успеху и забила гол на 55 минуте. После подачи углового Александр Скляр пробил головой и мяч от защитника КуПС срикошетил и от перекладины ворот залетел в ворота - 2:1.

В добавленное арбитром время "Ворскла" повторила свой "подвиг" в Финляндии, пропустив на последних минутах. На 94 минуте финны после серии ударов таки занесли мяч в ворота "Ворсклы" - 2: 2. Далее были два тайма по 15 минут.

Уже в начале первого дополнительного экстратайма "Ворскла" осталась в меньшинстве. Прямую красную карточку получил за опасную игру Богдан Кушниренко. На 111 минуте КуПС выходит вперед. После навеса с фланга Лукас Рангель ударом головой из-под двух защитников "Ворсклы" пробил в угол ворот - 2:3. За две минуты полтавчане имели момент сравнять счет, но Артем Челядин не попал в ворота из выгодной позиции.