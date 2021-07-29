Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лига конференций: "Ворскла" покидает турнир во втором раунде квалификации

Четверг, 29 июля 2021, 21:36
Лига конференций: Ворскла покидает турнир во втором раунде квалификации

Полтавская "Ворскла" завершила борьбу в 2 раунде квалификации Лиги конференций. "Ворскла" уступила финскому клубу КуПС. После ничьей на выезде со счетом 2: 2, в игре в Полтаве украинская команда проиграла в дополнительных экстратаймах со счетом 2:3.

Ответный матч прошел в четверг 29 июля.

Первый тайм "Ворскла" откровенно провалила, ни разу не ударив в створ ворот соперника и чуть не пропустив от финнов. На 30 минуте Удо мог наказывать "Ворсклу", но не сумел перебросить мяч через вратаря Дмитрия Резника.

Заключительные 45 минут "Ворскла" провела более ярко. На 48 минуте полтавская команда повела в счете. Руслан Степанюк с фланга подал в штрафную прямо на ногу Оливье Тилли и тот не промахнулся, пробив в верхний угол ворот - 1:0. Меньше чем за минуту финны отыгрались. Джордж Себбан ударом метров с 19 попал в девятку ворот Резника - 1:1.

"Ворскла" не остановилась и была ближе к успеху и забила гол на 55 минуте. После подачи углового Александр Скляр пробил головой и мяч от защитника КуПС срикошетил и от перекладины ворот залетел в ворота - 2:1.

В добавленное арбитром время "Ворскла" повторила свой "подвиг" в Финляндии, пропустив на последних минутах. На 94 минуте финны после серии ударов таки занесли мяч в ворота "Ворсклы" - 2: 2. Далее были два тайма по 15 минут.

Уже в начале первого дополнительного экстратайма "Ворскла" осталась в меньшинстве. Прямую красную карточку получил за опасную игру Богдан Кушниренко. На 111 минуте КуПС выходит вперед. После навеса с фланга Лукас Рангель ударом головой из-под двух защитников "Ворсклы" пробил в угол ворот - 2:3. За две минуты полтавчане имели момент сравнять счет, но Артем Челядин не попал в ворота из выгодной позиции.

Николай Аврамчук для УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: футбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
футбол
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
"Шахтер" уволил тренера, который сделал дончан чемпионами
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: