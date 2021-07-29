Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Пожежі в Туреччині: МЗС готується повертати українців на випадок погіршення ситуації

Четвер, 29 липня 2021, 22:54

Міністерство закордонних справ розробляє сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації в Туреччині, де вирують лісові пожежі.

Джерело: глава МЗС Дмитро Кулеба у Twitter

Пряма мова Кулеби: "Як тільки почалися пожежі у Туреччині, доручив дипломатам 24/7 моніторити потреби громадян і загрози безпеці. Нині даних про постраждалих українців немає.

Але ми вже проробляємо сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації. Безпека українців за кордоном понад усе".

Нагадаємо:

  • Внаслідок масштабної пожежі, яка спалахнула у двох різних місцях району Манавгат у південній турецькій провінції Анталія, загинули три людини.
  • 29 липня у турецькій провінції Мугла лісові пожежі підійшли впритул до кількох готелів, туристів довелося тимчасово евакуювати на пляж.

Українська правда
Теми: ТуреччинапожежаМЗСКулеба Дмитро


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ізраїль запускає вакцинацію третьою дозою Pfizer

По $100 кожному: Байден спонукає американців до вакцинації

Палата представників США підтримала збільшення допомоги Україні на 2022 рік

фото, відеоНа Чернівці налетіла злива: затоплені та без світла вулиці, повалені дерева

Новини 29 липня: розкол у "Голосі", "бронза" Романчука

фото, відеоУ Туреччині лісові пожежі дісталися готелів, туристів евакуюють на пляжі

Усі новини...
Туреччина
Український пожежний літак відправляють до Туреччини
У Туреччині лісові пожежі дісталися готелів, туристів евакуюють на пляжі
Лісові пожежі спалахнули ще в одному туристичному регіоні Туреччини
Останні новини
07:12
Через зіткнення потяга і вантажівки затримується ряд рейсів
06:48
Олімпійська призерка Костевич не пройшла кваліфікацію з кульової стрільби
05:50
Кількість хворих на COVID у світі за добу зросла на 660 тисяч
04:43
Лукашенко звільнив постпреда Білорусі при ЄС
03:22
У російського модуля на МКС несподівано запрацювали двигуни
02:31
Перша леді США поранила ногу під час поїздки на Гаваї
01:24
Ізраїль запускає вакцинацію третьою дозою Pfizer
00:45
"Укрзалізниця" призначила 4 додаткові потяги у південному напрямку
00:19
Український пожежний літак відправляють до Туреччини
23:58
По $100 кожному: Байден спонукає американців до вакцинації
Усі новини...