Пожежі в Туреччині: МЗС готується повертати українців на випадок погіршення ситуації
Четвер, 29 липня 2021, 22:54
Міністерство закордонних справ розробляє сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації в Туреччині, де вирують лісові пожежі.
Джерело: глава МЗС Дмитро Кулеба у Twitter
Пряма мова Кулеби: "Як тільки почалися пожежі у Туреччині, доручив дипломатам 24/7 моніторити потреби громадян і загрози безпеці. Нині даних про постраждалих українців немає.
Але ми вже проробляємо сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації. Безпека українців за кордоном понад усе".
Нагадаємо:
- Внаслідок масштабної пожежі, яка спалахнула у двох різних місцях району Манавгат у південній турецькій провінції Анталія, загинули три людини.
- 29 липня у турецькій провінції Мугла лісові пожежі підійшли впритул до кількох готелів, туристів довелося тимчасово евакуювати на пляж.
Українська правда