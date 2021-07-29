Пожежі в Туреччині: МЗС готується повертати українців на випадок погіршення ситуації

Міністерство закордонних справ розробляє сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації в Туреччині, де вирують лісові пожежі.

Джерело: глава МЗС Дмитро Кулеба у Twitter

Пряма мова Кулеби: "Як тільки почалися пожежі у Туреччині, доручив дипломатам 24/7 моніторити потреби громадян і загрози безпеці. Нині даних про постраждалих українців немає.

Але ми вже проробляємо сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації. Безпека українців за кордоном понад усе".

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