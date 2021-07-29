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Пожежі в Туреччині: МЗС готується повертати українців на випадок погіршення ситуації

Четвер, 29 липня 2021, 22:54
Пожежі в Туреччині: МЗС готується повертати українців на випадок погіршення ситуації

Міністерство закордонних справ розробляє сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації в Туреччині, де вирують лісові пожежі.

Джерело: глава МЗС Дмитро Кулеба у Twitter

Пряма мова Кулеби: "Як тільки почалися пожежі у Туреччині, доручив дипломатам 24/7 моніторити потреби громадян і загрози безпеці. Нині даних про постраждалих українців немає.

Але ми вже проробляємо сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації. Безпека українців за кордоном понад усе".

Нагадаємо:

  • Внаслідок масштабної пожежі, яка спалахнула у двох різних місцях району Манавгат у південній турецькій провінції Анталія, загинули три людини.
  • 29 липня у турецькій провінції Мугла лісові пожежі підійшли впритул до кількох готелів, туристів довелося тимчасово евакуювати на пляж.

Українська правда

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Теми: ТуреччинапожежаМЗСКулеба Дмитро
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