Пожары в Турции: МИД готовится возвращать украинцев на случай ухудшения ситуации

Министерство иностранных дел разрабатывает сценарии возвращения граждан на случай ухудшения ситуации в Турции, где бушуют лесные пожары.

Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter

Прямая речь Кулебы: "Как только начались пожары в Турции, поручил дипломатам 24/7 мониторить потребности граждан и угрозы безопасности. Сейчас данных о пострадавших украинцах нет.

Но мы уже прорабатываем сценарии возвращения граждан на случай ухудшения ситуации. Безопасность украинцев за рубежом превыше всего".

Напомним: В результате масштабного пожара, который вспыхнул в двух разных местах района Манавгат в южной турецкой провинции Анталия, погибли три человека.