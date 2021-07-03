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У Британії кількість заражень “Дельтою” менш як за місяць зросла вчетверо

Субота, 3 липня 2021, 00:40

У Британії кількість заражень COVID-19 варіантом "Дельта" зросла учетверо менш як за місяць.

Джерело: Independent з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Англії

Деталі: Зазначається, що станом 9 червня було зареєстровано 42 323 випадків, а станом на 30 червня – уже 161 981.

З 161 981 випадку 148 538 були зареєстровані в Англії, 10 185 - в Шотландії, 1749 - в Уельсі і 1509 - в Північній Ірландії.

95% випадків COVID-19 у Британії припадає на варіант "Дельта".

Знати більше: Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Передісторія:

  • Варіант "Дельта" вперше виявили в Індії.
  • Вважається, що "Дельта" заразніший, ніж варіант B.1.1.7 "Альфа", який вперше виявили в Кенті, і дещо більш стійкий до вакцин проти COVID-19, особливо після лише однієї дози.
  • Станом на 23 червня два випадки зараження "Дельтою" зафіксували в Україні.
  • За повідомленням ВООЗ, варіант "Дельта" стає домінуючим варіантом у світі.
  • Станом на 2 липня штам "Дельта" підтвердили у 98 країнах. 

Теми: Британіякоронавірус


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