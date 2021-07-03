У Британії кількість заражень “Дельтою” менш як за місяць зросла вчетверо

У Британії кількість заражень COVID-19 варіантом "Дельта" зросла учетверо менш як за місяць.

Джерело: Independent з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Англії

Деталі: Зазначається, що станом 9 червня було зареєстровано 42 323 випадків, а станом на 30 червня – уже 161 981.

З 161 981 випадку 148 538 були зареєстровані в Англії, 10 185 - в Шотландії, 1749 - в Уельсі і 1509 - в Північній Ірландії.

95% випадків COVID-19 у Британії припадає на варіант "Дельта".

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