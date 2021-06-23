Один из самых опасных штаммов COVID уже в Украине: двое вернулись из РФ и заболели

Один из самых опасных штаммов коронавируса "Дельта", который появился в Индии, зафиксировали в Украине.

Источник: секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью ТСН, пресс-служба Минздрава

Прямая речь: "Уже есть два случая — это мать 66 лет и ребенок — 16 лет. Они недавно вернулись из России, уже в Украине заболели и им провели тесты. Они госпитализированы в Александровскую больницу, их состояние стабильное".

Детали: По словам Данилова, в Украине есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм, 2 частных и 2 государственных, но нет в достаточном количестве тестов, которые обнаруживают индийский штамм, Украина обратилась в связи с этой ситуацией к ВОЗ.

Чтобы не допустить распространения штамма "Дельта", 23 июня собрали совещание в Аппарате СНБО. На заседание пришел министр здравоохранения, заместитель министра внутренних дел, представители профильного комитета ВР, вирусологи, ведущие медики и ученые. Они решают, в частности, вводить ли обязательное ПЦР-тестирование для людей, которые приезжают из Российской Федерации, Беларуси, Великобритании и Индии.

"Не исключаю, что может быть полностью остановить сообщение с некоторыми странами на некоторый период времени. Это очень опасно", — добавил Данилов.

В Минздраве подтвердили два выявленных случаев заболевания штамм коронавирусом "Дельта". Определили штамм 22 июня во Институте молекулярной биологии и генетики.

Напомним: Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Россию, Индию, Великобританию и Португалию, где наблюдается наибольшая вспышка разновидности коронавируса "Дельта".

Согласно данным Национальной академии наук Украины, штамм коронавирусной болезни "Дельта" может быстро распространиться в Украине и иметь более тяжелые последствия, чем у западных соседей из-за низкого уровня вакцинации населения и большой миграции из России.

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