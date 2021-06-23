Один из самых опасных штаммов COVID уже в Украине: двое вернулись из РФ и заболели
Один из самых опасных штаммов коронавируса "Дельта", который появился в Индии, зафиксировали в Украине.
Источник: секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью ТСН, пресс-служба Минздрава
Прямая речь: "Уже есть два случая — это мать 66 лет и ребенок — 16 лет. Они недавно вернулись из России, уже в Украине заболели и им провели тесты. Они госпитализированы в Александровскую больницу, их состояние стабильное".
Детали: По словам Данилова, в Украине есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм, 2 частных и 2 государственных, но нет в достаточном количестве тестов, которые обнаруживают индийский штамм, Украина обратилась в связи с этой ситуацией к ВОЗ.
Чтобы не допустить распространения штамма "Дельта", 23 июня собрали совещание в Аппарате СНБО. На заседание пришел министр здравоохранения, заместитель министра внутренних дел, представители профильного комитета ВР, вирусологи, ведущие медики и ученые. Они решают, в частности, вводить ли обязательное ПЦР-тестирование для людей, которые приезжают из Российской Федерации, Беларуси, Великобритании и Индии.
"Не исключаю, что может быть полностью остановить сообщение с некоторыми странами на некоторый период времени. Это очень опасно", — добавил Данилов.
В Минздраве подтвердили два выявленных случаев заболевания штамм коронавирусом "Дельта". Определили штамм 22 июня во Институте молекулярной биологии и генетики.
Напомним: Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Россию, Индию, Великобританию и Португалию, где наблюдается наибольшая вспышка разновидности коронавируса "Дельта".
Согласно данным Национальной академии наук Украины, штамм коронавирусной болезни "Дельта" может быстро распространиться в Украине и иметь более тяжелые последствия, чем у западных соседей из-за низкого уровня вакцинации населения и большой миграции из России.
Предыстория:
- В мире обнаружили по меньшей мере 4 штамма коронавируса SARS CoV 2: бразильский, южноафриканский, британский, индийский, которые опаснее изначального, обнаруженного в Китае. В России говорят, что у них может быть отдельный штамм.
- 31 мая Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита, чтобы не дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые. Обнаруженный в Великобритании вариант – "Альфа", обнаруженный в ЮАР – "Бета", в Бразилии – "Гамма", две разновидности "индийского" штамма – "Дельта" и "Капа".
- Глава комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, отмечал, что штамм "Дельта", который до недавнего времени называли "индийским" в 1,6 раза раза более агрессивен, чем другие, в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации, в 1,5 раза чаще - в реанимацию.