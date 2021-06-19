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ВОЗ: "Дельта" становится доминирующим вариантом в мире

Суббота, 19 июня 2021, 00:40

Вариант COVID-19 "Дельта" становится доминирующим вариантом в мире.

Источник: Reuters со ссылкой на главного научного сотрудника Всемирной организации здравоохранения Сумью Сваминатан на пресс-конференции

Прямая речь Сваминатан: "Вариант Delta уверенно движется к тому, чтобы стать доминирующим вариантом во всем мире из-за его повышенной заразности".

Напомним:

  • Вариант "Дельта" впервые обнаружили в Индии.
  • Считается, что "Дельта" заразнее, чем вариант B.1.1.7 "Альфа", который впервые обнаружили в Кенте, и несколько более устойчив к вакцинам против COVID-19, особенно после только одной дозы.
  • Вспышки варианта "Дельта" были подтверждены в Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона, в Китае и США. По состоянию на 15 июня "Дельту" обнаружили в 74 странах. Есть опасения, что в странах развивающегося мира с менее надежными системами мониторинга, вариант "Дельта", возможно, уже получил гораздо большее распространение, чем сообщалось.

Темы: коронавирус


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