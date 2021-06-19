ВОЗ: "Дельта" становится доминирующим вариантом в мире

Вариант COVID-19 "Дельта" становится доминирующим вариантом в мире.

Источник: Reuters со ссылкой на главного научного сотрудника Всемирной организации здравоохранения Сумью Сваминатан на пресс-конференции

Прямая речь Сваминатан: "Вариант Delta уверенно движется к тому, чтобы стать доминирующим вариантом во всем мире из-за его повышенной заразности".

Напомним: