ВОЗ: "Дельта" становится доминирующим вариантом в мире
Суббота, 19 июня 2021, 00:40
Вариант COVID-19 "Дельта" становится доминирующим вариантом в мире.
Источник: Reuters со ссылкой на главного научного сотрудника Всемирной организации здравоохранения Сумью Сваминатан на пресс-конференции
Прямая речь Сваминатан: "Вариант Delta уверенно движется к тому, чтобы стать доминирующим вариантом во всем мире из-за его повышенной заразности".
Напомним:
- Вариант "Дельта" впервые обнаружили в Индии.
- Считается, что "Дельта" заразнее, чем вариант B.1.1.7 "Альфа", который впервые обнаружили в Кенте, и несколько более устойчив к вакцинам против COVID-19, особенно после только одной дозы.
- Вспышки варианта "Дельта" были подтверждены в Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона, в Китае и США. По состоянию на 15 июня "Дельту" обнаружили в 74 странах. Есть опасения, что в странах развивающегося мира с менее надежными системами мониторинга, вариант "Дельта", возможно, уже получил гораздо большее распространение, чем сообщалось.