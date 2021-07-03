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РФ підняла винищувачі над Чорним морем та тлі Sea Breeze

Субота, 3 липня 2021, 18:30
РФ підняла винищувачі над Чорним морем та тлі Sea Breeze

Під час проведення військових навчань Sea Breeze-2021 за участі України та низки країн-членів НАТО, російські військові паралельно влаштували маневри своєї авіації над Чорним морем.

Джерело: повідомлення Міноборони Росії

Деталі: 28 червня в Одесі НАТО, Україна та союзники розпочали масштабні навчання Sea Breeze. Маневри триватимуть до 10 липня у північно-західній частині Чорного моря, в Миколаївській, Херсонській і Одеській областях.

Водночас російське оборонне відомство влаштувало навчально-бойові польоти в регіоні – в небо підняли багатоцільові винищувачі Су-30СМ, фронтові бомбардувальники Су-24М, винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувачі-перехоплювачі Су-27.

У повідомленні Міноборони РФ йдеться, що літак-амфібія Бе-12 виконав розвідку умовних цілей в акваторії Чорного моря, а роль кораблів умовного противника виконували великі десантні кораблі "Саратов" та "Орськ".

Загалом навчальні завдання виконували більш як 10 літаків зі складу Морської авіації і ППО Чорноморського флоту та авіації ПВО.

Дослівно: "Для знищення "противника" в морі льотчики виконували захід на бойовий курс в складі пар і поодиноко з відпрацюванням умовних ракетних і бомбових ударів по мішеневих позиціях, що імітували загін надводних кораблів умовного супротивника".

Нагадаємо:

  • Росія вивела в море весь корабельний склад Чорноморського флоту через міжнародні військові навчання України і союзників Sea Breeze-2021.
  • Традиційні україно-американські навчання Sea Breeze у 2021 році є рекордними за кількістю учасників – 32 кораблі, 40 літаків, 18 команд спеціального призначення – загалом 5 тисяч особового складу з 32 країн.
  • З огляду на це російське посольство у Вашингтоні опублікувало заяву, в якій йшлося, що "розмах та агресивна природа" військових навчань SeaBreeze "не відповідають безпековим потребам у Чорному морі". На думку Москви, ці військові маневри нібито "підвищують ризики ненавмисних інцидентів" та "надихають мілітаристські амбіції України". Росія закликала США та союзників Вашингтону припинити військові операції в Чорному морі.

Українська правда

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Теми: Чорне мореУкраїнаРосіяСШАНАТО
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