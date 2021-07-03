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Євро-2020. Данія долає Чехію і виходить до півфіналу

Субота, 3 липня 2021, 20:57
Євро-2020. Данія долає Чехію і виходить до півфіналу

Збірна Данії пробилася до півфіналу Євро-2020. Данці у бойовій грі 1/4 фіналу з рахунком 2:1 перемогли команду Чехії.

Поєдинок пройшов у Баку у суботу, 3 липня.

Данцям вдалося забити швидкий гол. На п'ятій хвилині після подачі кутового Томас Ділейні ударом головою пробив у кут воріт збірної Чехії - 1:0. Після забитого голу гра йшла на зустрічних курсах. Моменти були і в чехів, і в данців. Втім під кінець другого тайму Данія забиває другий гол. На 42-й хвилині пішла подача з флангу і Каспер Дольберг зіграв на випередження і пробив під поперечку воріт - 2:0.

На початку другого тайму Чехія повернулася в гру. На 49-й хвилині Пітер Шик ударом з метрів десяти пробиває Каспера Шмейхеля - 1:2. Чехія після забитого голу ожила і створили не один момент біля воріт збірної Данії. Шмейхель виручав данців після ударів Шика та Томаша Соучека.

Данія огризалася на контратаках. На 79-й хвилині сейв Томаша Вацлика рятує Чехію після удару Поульсена. На 82-й хвилині Йоакім Мьоле мав ставити крапку в цій грі, але не зумів переграти Вацлика.

Чехія в останні хвилини пішла на штурм воріт збірної Данії, але щось небезпечне в атаці так і не створила. Данія вистояла і стала третім півфіналістом Євро-2020.

У півфіналі 7 липня Данія гратиме з переможцем матчу Англія-Україна.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" в Threads

Теми: футболЄвро-2020спорт
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