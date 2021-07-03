Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Євро-2020. Данія долає Чехію і виходить до півфіналу

Субота, 3 липня 2021, 20:57

Збірна Данії пробилася до півфіналу Євро-2020. Данці у бойовій грі 1/4 фіналу з рахунком 2:1 перемогли команду Чехії.

Поєдинок пройшов у Баку у суботу, 3 липня.

Данцям вдалося забити швидкий гол. На п'ятій хвилині після подачі кутового Томас Ділейні ударом головою пробив у кут воріт збірної Чехії - 1:0. Після забитого голу гра йшла на зустрічних курсах. Моменти були і в чехів, і в данців. Втім під кінець другого тайму Данія забиває другий гол. На 42-й хвилині пішла подача з флангу і Каспер Дольберг зіграв на випередження і пробив під поперечку воріт - 2:0.

На початку другого тайму Чехія повернулася в гру. На 49-й хвилині Пітер Шик ударом з метрів десяти пробиває Каспера Шмейхеля - 1:2. Чехія після забитого голу ожила і створили не один момент біля воріт збірної Данії. Шмейхель виручав данців після ударів Шика та Томаша Соучека.

Данія огризалася на контратаках. На 79-й хвилині сейв Томаша Вацлика рятує Чехію після удару Поульсена. На 82-й хвилині Йоакім Мьоле мав ставити крапку в цій грі, але не зумів переграти Вацлика.

Чехія в останні хвилини пішла на штурм воріт збірної Данії, але щось небезпечне в атаці так і не створила. Данія вистояла і стала третім півфіналістом Євро-2020.

У півфіналі 7 липня Данія гратиме з переможцем матчу Англія-Україна.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футболЄвро-2020спорт


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден пообіцяв відповісти Росії, якщо вона стоїть за новою кібератакою

фотоПонад 13 тисяч вболівальників підтримали збірну України у фан-зоні Києва

Шевченко: "Найбільшу роль зіграли епізоди, де ми не дограли"

"Нам прикро, боляче, але не соромно" – Зеленський про матч збірної України з командою Англії

Євро-2020: Збірна України поступилася англійцям у чвертьфіналі

Смерть українця після щеплення Pfizer: медики назвали попередні причини

Усі новини...
футбол
Футбол: для клубів Криму діє заборона на ігри в чемпіонаті РФ і єврокубках
Зеленський перед матчем Україна-Англія: Батькам є чого повчитися в дітей
Довбик перед матчем: Англія – ​​найсильніша збірна світу
Останні новини
07:34
Лукашенко закликав інтелігенцію "не втручатися в політику"
06:58
Україна повернулася на 2-гу позицію в Європі за добовою смертністю від COVID
06:28
Британські військові покидають Афганістан
05:49
Азербайджан обміняв 15 вірменських військовополонених на карти мінних полів у Карабаху
04:47
Байден пообіцяв відповісти Росії, якщо вона стоїть за новою кібератакою
03:44
фотоВ Японії через масштабний зсув зникли 20 людей
02:48
ДТП з потерпілими у Дніпрі: у водія мікроавтобуса стався напад епілепсії
02:18
фотоПонад 13 тисяч вболівальників підтримали збірну України у фан-зоні Києва
01:23
Через зсуви і повені в Непалі загинули 38 осіб
00:47
Шевченко: "Найбільшу роль зіграли епізоди, де ми не дограли"
Усі новини...