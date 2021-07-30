Кількість хворих на COVID у світі за добу зросла на 660 тисяч

За минулу добу у світі зафіксували 660 тисяч нових випадків коронавірусу та 10 363 жертви хвороби.

Джерело: дані порталу Worldometers

Деталі: Найбільше хворих зареєстрували у США – більше 92 тисяч, там же померло 398 осіб.

В Індії та Індонезії виявили близько 44 тисяч хворих та 549 і 1893 смерті відповідно.

Бразилія звітує про понад 41 тисячу нових заражень та 1353 летальних випадки.

Також понад 34 тисячі інфікувань нарахували в Ірані та більше 31 тисячі у Великій Британії.

За час пандемії у світі на коронавірус перехворіли 178,5 млн осіб. Наразі активними залишаються 14,6 млн випадків. За цей же час коронавірус забрав життя 4,2 млн осіб.

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Що передувало: За минулу добу зафіксували понад 659 тисяч випадків коронавірусу, найбільше в США, Бразилії, Індонезії та Індії.