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Кількість хворих на COVID у світі за добу зросла на 660 тисяч

П'ятниця, 30 липня 2021, 05:50

За минулу добу у світі зафіксували 660 тисяч нових випадків коронавірусу та 10 363 жертви хвороби. 

Джерело: дані порталу Worldometers 

Деталі: Найбільше хворих зареєстрували у США – більше 92 тисяч, там же померло 398 осіб. 

В Індії та Індонезії виявили близько 44 тисяч хворих та 549 і 1893 смерті відповідно. 

Бразилія звітує про понад 41 тисячу нових заражень та 1353 летальних випадки. 

Також понад 34 тисячі інфікувань нарахували в Ірані та більше 31 тисячі у Великій Британії.

За час пандемії у світі на коронавірус перехворіли 178,5 млн осіб. Наразі активними залишаються 14,6 млн випадків. За цей же час коронавірус забрав життя 4,2 млн осіб. 

 
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Що передувало: За минулу добу зафіксували понад 659 тисяч випадків коронавірусу, найбільше в США, Бразилії, Індонезії та Індії.

Українська правда
Теми: коронавірус


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