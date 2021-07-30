Количество больных COVID в мире за сутки выросло на 660 тысяч

За минувшие сутки в мире зафиксировали 660 тысяч новых случаев коронавируса и 10 363 жертвы болезни.

Источник: данные портала Worldometers

Детали: Больше всего больных зарегистрировали в США – более 92 тысяч, там же умерло 398 человек.

В Индии и Индонезии обнаружили около 44 тысяч больных, 549 и 1893 смерти соответственно.

Бразилия отчитывается о более 41 тысячи новых заражений и 1353 летальных случая.

Также более 34 тысяч заражений насчитали в Иране и более 31 тысячи в Великобритании.

За время пандемии в мире коронавирусом переболели 178,5 млн человек. Сейчас активными остаются 14,6 млн случаев. За это же время коронавирус унес жизни 4,2 млн человек.

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Что предшествовало: За минувшие сутки зафиксировали более 659 тысяч случаев коронавируса, больше всего в США, Бразилии, Индонезии и Индии.